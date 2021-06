Repubblica - Spalletti vuole migliorare Osimhen in un aspetto! I due si ritroveranno subito nel ritiro a Dimaro

Le ultime notizie su Victor Osimhen del Napoli calcio che infiamma il calciomercato Napoli con il forte interesse del Tottenham che vuole portarlo in Premier League. Il Napoli però punta forte su Osimhen e non si lascia tentare. Anzi, Spalletti ha un piano ben preciso per lui.

Osimhen Napoli

Ultime Napoli calcio, Spalletti vuole migliorare Osimhen a Dimaro

Come riportato da Repubblica, Luciano Spalletti vede doti notevoli in Osimhen e proverà anche a migliorarlo nella protezione del pallone. I due si ritroveranno a Dimaro Folgarida per l’inizio del ritiro. Il bomber sarà disponibile già dal 15 luglio, primo giorno della preparazione nella Val di Sole e sarà l’osservato speciale del mondo Napoli.