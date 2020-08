Raduno Napoli al San Paolo, tifosi presenti fuori lo stadio per salutare i calciatori [FOTOGALLERY CN24]

Napoli - Oggi il raduno del Napoli al San Paolo in vista del ritiro di domani per Castel di Sangro. Diversi tifosi presenti fuori lo stadio per salutare i calciatori. Tutta la rosa e i tesserati si sono sottoposti ai test anti Covid, l'esito sarà rivelato domani nella mattinata prima che la squadra partirà per Castel di Sangro. I positivi, ove mai ce ne fossero, resteranno a Napoli in quarantena. Dopo il raduno la squadra si è recata all’hotel Palazzo Caracciolo al centro storico di Napoli, dove passerà la notte.

