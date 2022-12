Probabili formazioni Napoli-Crystal Palace: tutte le informazioni sulla squadra di Vieira

Formazioni Napoli Crystal Palace amichevole invernale che si giocherà in Turchia nelle prossime ore. Le probabili formazioni di Napoli Crystal Palace e tutte le informazioni sulla squadra di Vieira che affronterà quella di Spalletti.

Napoli-Crystal Palace: che squadra affronteranno gli azzurri

Ottimo test degli azzurri di Spalletti in vista della ripresa della stagione di gennaio, che scenderanno in campo contro il Crystal Palace di Patrick Vieira, una squadra che sta dimostrando di proporre un gran bel gioco e di mettere in difficoltà anche diverse big di Premier League che è riuscita a battere. Il nuovo allenatore ha avviato un buon progetto con il club inglese alle sue prime esperienze da allenatore e ora affronterà l'amichevole con il Napoli per mettersi in forma in vista di gennaio. La squadra inglese si trova all'11esimo posto di Premier League con con 19 punti.

Probabili formazioni Napoli Crystal Palace

Queste le probabili formazioni di Napoli-Crystal Palace, in base alle ultime partite e prove in allenamento fatte da entrambi gli allenatori: