RILEGGI DIRETTA - Dimaro 2019 - Pomeriggio, giorno 7: Mertens simula un gol al San Paolo, boato dei tifosi. Tutti in palestra

iposo per i calciatori del Napoli tranne per coloro che sono arrivati ieri notte: Hysaj, Milik, Mertens e Mario Rui. Per loro ci sarà una seduta di allenamento per riscaldare i motori in vista del lungo ritiro azzurro.

Dimaro 2019, giorno 7: seduta pomeridana

18:25 - Seduta terminata

18:24 - Prima di rientrare negli spogliatoi, Mertens si ferma a firmare autografi per la gioia dei tanti tifosi presenti

18:19 - Anche Vinicius rientra negli spogliatoi

18:17 - Zielinski lascia il campo e si dirige negli spogliatoi

18.07 - Tutti in palestra, siamo davvero agli sgoccioli.

18.06 - Piccola pausa per i tre calciatori azzurri, Mertens ne approfitta per appoggiare la palla in rete e far esplodere i tifosi in tribuna simulando di stare al San Paolo.

17.56 - Continua la seduta pomeridiana per Hysaj, Milik e Hysaj: esercizio di tecnica con slalom tra i cinesini e piccoli allunghi.

17.48 - In questo momento entra in campo Vinicius Morais.

17.45 - Mario Rui rientrato negli spogliatoi.

17.44 - Esercitazione di tecnica: triangolo formato dai manichini di ferro: Mertens, Milik e Hysaj devono smarcarsi e passare il pallone.

17.30 - Primi esercizi con la palla: gli azzurri si scambiano il pallone.

17.27 - Inizia il riscaldamento dei pochi azzurri presenti sul campo di Carciato: skip bassi e alti.

17.23 - Spunta anche Milik che in questo momento ha terminato il lavoro in palestra.

17.19 - Entra Maksimovic in campo per recuperare dopo la botta subita questa mattina.

17.16 - Primo allenamento anche per Piotr Zielinski, inizia il ritiro per il calciatore polacco. Abbraccio tra Zielinski e Ancelotti.

17.11 - Dries Mertens fa il suo ingresso in campo, i tifosi urlano: "Ciro, Ciro".

17.04 - In campo Mario Rui che si è allenato anche questa mattina.

16.55 - E' appena arrivato sul campo di Carciato Elseid Hysaj con tanto di chioma bionda. Primo allenamento per il terzino albanese nonostante oggi sia riposo per i calciatori azzurri. Inizia anche per lui il ritiro del Napoli in quel di Dimaro.

