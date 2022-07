Primo allenamento Napoli a Castel di Sangro. Gli azzurri sotto la guida di Luciano Spalletti sono scesi in campo questo pomeriggio poco prima delle 18:00 per dare il via alla prima sessione d'allenamento di questa seconda parte di ritiro nell'Alto Sangro. Il più acclamato dai tifosi è stato Victor Osimhen, più volte il nome del nigeriano è stato cantato a gran voce dai tifosi.