Presidente Abruzzo, Marsilio: "Aspettiamo il Napoli, chiedo ai tifoi di rispettare le misure Covid in ritiro. Situazione sotto controllo"

Marco Marsilio, presidente Regione Abruzzo, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Non siamo preoccupati del ritorno del Covid, non deve esserci il panico. In Regione sono solo 250 le persone contagiate, una ventina sono in Ospedale sotto controllo e solo una persona si trova in terapia intensiva. Situazione sotto controllo. L’appello ai tifosi del Napoli che arriveranno a Castel di Sangro è la serietà e di rispettare tutte le regole, partendo dalle mascherine”.