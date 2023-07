Partitella Napoli, ecco il gol di Marchisano che decide la partitella a Dimaro! | VIDEO CN24

Ecco il video del gol di Marchisano oggi in allenamento nel ritiro SSC Napoli a Dimaro!

Si tratta del primo gol stagionale della SSC Napoli 2023-2024 guidata da Rudi Garcia, che oggi in allenamento ha fatto giocare alla squadra la sua prima partitella 11 vs 11 a campo ridotto. La partita GIALLI vs BLU è finita 1-0 con gol di Marchisano per la squadra gialla.

A segnare il primo (e unico) gol della partitella nonché dell'era Garcia è stato il giocatore Matteo Marchisano. Classe 2004 e giocatore della primavera azzurra nativo di Massa di Somma

Squadra blu (4-3-3): Turi/Idasiak; Olivera, Obaretin, D'Avino, Zanoli; Vergara, Marranzino, Iaccarino; Zerbin, Politano, Ambrosino.

Squadra gialla (4-3-3): Contini; Marchisano, Folorunsho, Juan Jesus, Mario Rui; Coli Saco, Demme, Spavone; Russo, Cioffi, D'Agostino.

Ecco il video di CalcioNapoli24:

Se non visualizzi il video, clicca qui per guardarlo direttamente su Youtube