Pagelle Napoli-SPAL, Top & Flop: senza Kvara-Osi non si cantano messe, Folorunsho in evidenza! Meret e la difesa: pochi secondi di blackout

Ritiro Napoli Dimaro 2022 / Napoli-SPAL è la seconda uscita ufficiale stagionale della squadra 2023/24 di mister Rudi Garcia, la seconda amichevole della nuova stagione che ha messo in mostra qualche calciatore più di altri. Non ha molto senso fare delle vere e proprie pagelle in occasione dei primi match, tuttavia è giusto provare ad analizzare quale prestazione singola ha convinto di più… E quale meno.

Napoli-SPAL Pagelle: i TOP & FLOP

Di seguito i calciatori che più hanno messo in mostra le proprie qualità nel corso di Napoli-SPAL. Chi sono i migliori in campo? Andiamolo a scoprire.

TOP

Victor Osimhen : l'ultimo a mollare, non ci sta neanche in amichevole e si sbatte per recuperare il risultato dopo il gol della SPAL . Al punto che al gol di Anguissa va subito a recuperare il pallone dalla rete perché il pari non gli basta. E poi da quando entra, in coppia con Kvara , cambia il ritmo alla gara: attacco della profondità e pressing asfissiante come in passato, ma anche sempre più concentrato nei movimenti per beffare la difesa avversaria che si concentra su di lui. Al 53' manda in difficoltà la difesa avversaria con una percussione in area: non molla e riconquista la palla con un rimpallo, arriva a tu per tu col portiere Galeotti e decide di servire in mezzo Kvara che calcia a porta vuota, a colpo sicuro, ma colpisce la traversa. Al 60' calcia ma una deviazione respinge in corner, prima di quel momento anche un buon dribbling a centrocampo su Arena che lo ferma fallosamente e un'ottima azione con una palla profonda che controlla al 59', poi Zielinski-Raspadori non concludono positivamente l'assist del nigeriano. Dopo una semi-rovesciata al 64' di poco alta sulla traversa, è protagonista del gol di Anguissa al 73': sull'assist di Zielinski è suo il velo che porta al gol a botta sicura del centrocampista. Instancabile e lottatore , neanche un brutto colpo a metà ripresa che lo tiene a terra a lungo lo ferma e sceglie di continuare a giocare nonostante si tratti solo di un'amichevole.

: l'ultimo a mollare, non ci sta neanche in amichevole e si sbatte per recuperare il risultato dopo il gol della . Al punto che al gol di va subito a recuperare il pallone dalla rete perché il pari non gli basta. E poi da quando entra, in coppia con , cambia il ritmo alla gara: attacco della profondità e pressing asfissiante come in passato, ma anche sempre più concentrato nei movimenti per beffare la difesa avversaria che si concentra su di lui. Al 53' manda in difficoltà la difesa avversaria con una percussione in area: non molla e riconquista la palla con un rimpallo, arriva a tu per tu col portiere e decide di servire in mezzo che calcia a porta vuota, a colpo sicuro, ma colpisce la traversa. Al 60' calcia ma una deviazione respinge in corner, prima di quel momento anche un buon dribbling a centrocampo su che lo ferma fallosamente e un'ottima azione con una palla profonda che controlla al 59', poi non concludono positivamente l'assist del nigeriano. Dopo una semi-rovesciata al 64' di poco alta sulla traversa, è protagonista del gol di al 73': sull'assist di è suo il velo che porta al gol a botta sicura del centrocampista. e , neanche un brutto colpo a metà ripresa che lo tiene a terra a lungo lo ferma e sceglie di continuare a giocare nonostante si tratti solo di un'amichevole. Khvicha Kvaratskhelia : per lui un legno, ma lui è una spina nel fianco. La solita qualità che manda ai matti la difesa avversaria, trova anche la traversa che gli nega la gioia del gol al 53' su assist di Osimhen . Entra in quasi tutte le azioni del secondo tempo. Bella la triangolazione con Raspadori al 50', poi un minuto dopo è illuminante la palla per Zielinski in profondità (ma Osi spreca). Al 54' è una gran giocata del georgiano che manda in prota Raspadori che però non trova la porta: Kvara ha letteralmente mandato a vuoto Dickmann sulla fascia con una finta ed è arrivato sul fondo a gran velocità, applausi per lui. Bene anche da palla inattiva: prima il cross perfetto da cornerteso sulla testa di Rrahmani al 57', poi all'81' su punizione dal limite dell'area con uno schema trova libero in area Olivera che sfiora il gol (di poco alta sulla traversa). Prima del dribbling ubriacante all'82' con assist per Anguissa , ha dimostrato grande applicazione in ritiro: ha infatti chiuso diverse triangolazioni con Olivera come provato in allenamento da Rudi Garcia .

: per lui un legno, ma lui è una spina nel fianco. La solita qualità che manda ai matti la difesa avversaria, trova anche la che gli nega la gioia del gol al 53' su assist di . Entra in quasi tutte le azioni del secondo tempo. Bella la triangolazione con al 50', poi un minuto dopo è illuminante la palla per in profondità (ma spreca). Al 54' è una gran giocata del georgiano che manda in prota che però non trova la porta: ha letteralmente mandato a vuoto sulla fascia con una finta ed è arrivato sul fondo a gran velocità, applausi per lui. Bene anche da palla inattiva: prima il cross perfetto da cornerteso sulla testa di al 57', poi all'81' su punizione dal limite dell'area con uno schema trova libero in area che sfiora il gol (di poco alta sulla traversa). Prima del dribbling ubriacante all'82' con assist per , ha dimostrato grande applicazione in ritiro: ha infatti chiuso diverse triangolazioni con come provato in allenamento da . Michael Folorunsho: quantità e qualità. Fa la mezz'ala alla Anguissa, con tante belle giocate ma anche con un'ottima attitudine difensiva. Dà sempre un contributo alla difesa ed è bravo a recuperare palloni e far ripartire l'azione. Un ottimo primo tempo, condito di tante buone giocate di qualità. Dopo aver conquistato un angolo al 6', bello l'uno-due con giocata di tacco del centrocampista per Zedadka che fa partire il contropiede degli azzurri. Buona la conclusione dalla distanza, dal limite dell'area di destro, di Folorunsho al 19': esce a fil di palo alla sinistra di Alfonso. Ma dimostra grande applicazione quando sul contropiede della SPAL sulla stessa azione, è sempre Folorunsho che devia in calcio d'angolo l'azione in area degli ospiti. Il suo buon primo tempo si chiude al 28' con un ottimo lancio in verticale per Politano che però spreca.

Da sottolineare anche l'ottimo primo tempo di Alessandro Zanoli, bravo in fase difensiva ma soprattutto a ripartire come un treno all'attacco: bella la discesa al 23' quando brucia il numero 5 Arena in velocità, come un treno lo anticipa e si lancia sulla fascia servendo in contropiede Simeone (che però non trova il gol). Nel secondo tempo bene anche Raspadori, coinvolto in tutte le azioni offensive dei partenopei. Di alto livello anche Mathias Olivera che è il calciatore ad aver giocato oggi il maggior minutaggio, con giocate di qualità e affondi sempre efficaci.

E chi è che ha convinto meno? Di fatto non ci sono veri e propri flop in questo match, ma c'è qualcuno che un po' ha deluso o semplicemente che è apparso in ombra rispetto ai compagni. Di seguito l'elenco dei calciatori rimandati.

FLOP