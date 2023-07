Pagelle Napoli-Anaune, Top & Flop: che talento Vergara! Coli Saco giganteggia, un big sembra svogliato

Ritiro Napoli Dimaro 2022 / Napoli-Anaune Val Di Non è la prima uscita ufficiale stagionale della squadra 2023/24 di mister Rudi Garcia, la prima amichevole della nuova stagione che ha messo in mostra qualche calciatore più di altri. Non ha molto senso fare delle vere e proprie pagelle in occasione dei primi match, tuttavia è giusto provare ad analizzare quale prestazione singola ha convinto di più… E quale meno.

Napoli-Anaune Pagelle: i TOP & FLOP

Di seguito i calciatori che più hanno messo in mostra le proprie qualità nel corso di Napoli-Anaune Val Di Non. Chi sono i migliori in campo? Andiamolo a scoprire.

TOP

Antonio Vergara : da Frattaminore arriva il talentino classe 2003 che col sinistro ha impreziosito la prima uscita stagionale degli azzurri. Gol pazzesco al 24' e non solo, perché Vergara è tanto altro. Ma partiamo dalla rete che merita un racconto speciale, perché l'azione parte dai suoi piedi a metà campo. Il 20enne serve perfettamente in profondità Ambrosino facendo partire il contropiede a campo aperto, poi la punta gli ridà il pallone chiudendo il triangolo in area. E Vergara controlla il pallone in area e in tutta calma segna il gol del 2-0 con un colpo da biliardo di sinistro sul secondo palo, lì dove Gionta non può arrivare. Ma già prima di questo momento aveva dimostrato le sue qualità: all'11' era stavo bravissimo a rubare palla e far partire il contropiede, servendo Ambrosino che però gli toglie l'assist colpendo il palo. E sempre Vergara al 16' è stato protagonista di una pregevole giocata di tacco, facendo ripartire l'azione del Napoli dopo che un minuto prima aveva servito un buon assist in area per Zerbin che però ha calciato addosso ad un avversario. Intanto sembra tutto fatto con la Reggiana , dove andrà a fare un'esperienza in prestito in Serie B .

Antonio Vergara. Foto CN24: Ciro De Luca

E chi è che ha convinto meno? Di fatto non ci sono veri e propri flop in questo match, ma c'è qualcuno che un po' ha deluso o semplicemente che è apparso in ombra rispetto ai compagni. Di seguito l'elenco dei calciatori rimandati.

FLOP

Diego Demme: senza infamia e senza lode, da uno delle sue qualità tecniche in partite del genere ci si aspetta di più. Il ruolo da playmaker e da vice Lobotka lo vorrebbe vedere più coinvolto nella manovra del Napoli ma non riesce a prendersi la scena. E resta spesso molto basso e slegato dal movimento delle mezz'ali Spavone e Vergara. Impreciso in alcuni appoggi, al 14', poi, spende un fallo (evitabile) sulla trequarti ai danni di Diagne per fermare una ripartenza non troppo pericolosa.

Diego Demme. FOTO CN24: Ciro De Luca

Lo stesso Politano, gol a parte su rigore, non ha brillato nel primo tempo. Complice sicuramente la preparazione atletica appena iniziata e le cosiddette "gambe imballate" per l'esterno ex Inter. Da sottolineare anche come Antonio Cioffi, nonostante la rete al 49° minuto, abbia sbagliato un gol clamoroso a porta vuota di testa e nel finale non sia riuscito a servire due compagni liberissimi in area. Inoperoso completamente Contini, stessa cosa Idasiak che invece non è riuscito ad indovinare l'angolo nel rigore segnato da Biscaro.

