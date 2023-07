Osimhen scatenato, esulta come un pazzo e corre a sfottere Mario Rui | VIDEO

Victor Osimhen scatenato oggi in allenamento! L'attaccante nigeriano del Napoli ha dominato le due partitelle giocate nel triangolare di questo pomeriggio a Dimaro ed è stato uno dei protagonisti della squadra blu che ha vinto la sfida.

A fine partita ha esultato come se avesse vinto la Champions League e poi è corso da Mario Rui e Ostigard per prenderli in giro e prendersi la sua "vendetta" personale dopo gli sfottò di questa mattina da parte del terzino portoghese.

Squadra blu: Osimhen, Rrahmani, Zielinski, Di Lorenzo, Obaretin, Demme, Politano, Gollini.

Guarda il video su CalcioNapoli24.