Victor Osimhen scatenato nel ritiro Napoli a Dimaro! L'attaccante nigeriano è in splendida forma e dà il meglio di sé anche in allenamento, senza mai risparmiarsi. In questo video di CalcioNapoli24 potete ammirare tutto l'agonismo dimostrato da Osimhen durante gli allenamenti, dove non si tira mai indietro nei contrasti, lotta su ogni pallone ed è esplosivo come sempre.

