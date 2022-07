Osimhen è arrivato a Carciato: abbraccio con Spalletti e ovazione dei tifosi! | FOTOGALLERY CN24

Ritiro Dimaro Napoli / DIMARO FOLGARIDA (TN) - Nel corso dell'ottavo allenamento in ritiro della squadra azzurra allenata da Luciano Spalletti, è arrivato Victor Osimhen in campo. Si tratta dell'allenamento mattutino del Giorno 5 di ritiro a Dimaro della SSC Napoli, che vi mostreremo interamente in diretta testuale.

Alle ore 10.30, è arrivato a Carciato Victor Osimhen: applaude i tifosi che lo osannano al suo ingresso. Poi il saluto coi compagni, ma prima il lungo abbraccio con Spalletti che gli dice qualcosa prima di dargli una pacca dietro la schiena.

