Victor Osimhen non ha partecipato alla partita di calcio-tennis ieri nell'ultimo allenamento del Napoli nel ritiro di Dimaro 2023. Dopo aver svolto lavoro aerobico in palestra, Osimhen si è avvicinato ai compagni e si è improvvisato arbitro della sfida, divertendosi anche a fotografare i compagni di squadra. Probabilmente non avete mai visto Osimhen così...

