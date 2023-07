Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia scatenati in allenamento! I calciatori del Napoli si misurano in una One Touch Challenge, una sorta di torello ad un tocco, un'esercitazione di tipo tecnico, utile a migliorare il controllo palla, i passaggi di prima e il gioco nello stretto. È proprio in questo tipo di situazioni che emerge la qualità tecnica dei calciatori e Osimhen e Kvaratskhelia si sono messi particolarmente in mostra.

