Olivera lavora a parte: termina la seduta con la consueta fasciatura col ghiaccio al ginocchio | FOTO CN24

Foto: Ciro De Luca per CalcioNapoli24

Ritiro Dimaro Napoli / DIMARO FOLGARIDA (TN) - Termina tredicesimo allenamento in ritiro della squadra azzurra allenata da Luciano Spalletti. Si tratta dell'allenamento pomeridiano del Giorno 8 di ritiro a Dimaro della SSC Napoli, che vi proporremo interamente in diretta testuale.

Con Mathias Olivera che ha lavorato a parte: prima metà della seduta in palestra, poi la seconda parte in campo ma svolgendo lavoro differenziato e distante dal gruppo. Lavoro atletico per lui, che prosegue la tabella personalizzata di recupero. Il nuovo terzino azzurro ha infine lasciato il campo con la consueta fasciatura col ghiaccio al ginocchio sinistro.

Clicca sulle immagini allegate di Ciro De Luca per CalcioNapoli24: