Dimaro (TN) - L'euforia, giustamente, prende il sopravvento. In piazza Madonna della Pace alcuni azzurri, dirigenti compresi, si stanno divertendo insieme ai tifosi in un bellissimo clima di festa. Il vice presidente Edo De Laurentiis, Lorenzo Insigne e Gianluca Gaetano sono saliti sul palco e hanno intonato l'ormai famoso coro "Napoli torna campione", facendo esaltare le centinaia di tifosi presenti in piazza.