Inizia il raduno estivo della SSC Napoli: test e tamponi al San Paolo, poi a Palazzo Caracciolo

Ultimissime notizie Napoli. Manca pochissimo al ritiro estivo 2020 della SSC Napoli: domani 24 agosto la squadra partirà per Castel di Sangro, in Abruzzo. Oggi però è previsto il raduno a Palazzo Caracciolo di Napoli.

Ritiro Napoli

Secondo le indiscrezioni raccolte da Calcio Napoli 24, il Napoli in arrivo a Palazzo Caracciolo per il raduno. Giocatori impegnati adesso al San Paolo per i test e i tamponi. I giocatori arriveranno alla spicciolata e andranno ognuno nelle proprie stanze dove è prevista anche la cena in camera per ogni giocatore. Nessun contatto tra di loro in albergo fino all’esito del tampone. Domani in mattinata la partenza per Castel di Sangro.