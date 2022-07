Napoli: niente allenamento oggi, squadra a riposo. Domani seduta a porte chiuse, il comunicato

Napoli - Ritiro Napoli Castel di Sangro. Arriva il comunicato ufficiale del club, niente allenamento pomeridiano per riposo. Domani a porte chiuse in mattinata. Questo il comunicato:

Seduta mattutina per il Napoli sul campo Patini di Castel di Sangro. La squadra ha iniziato la sessione di allenamento con attivazione in palestra. Successivamente lavoro tecnico tattico in campo. Di seguito il gruppo è tornato in palestra per effettuare un circuito di forza. Chiusura con partitina a campo ridotto ed esercitazione di tiri in porta. Fabian è rientrato in gruppo ed ha svolto seduta completa. Nel pomeriggio la squadra riposerà. Domani mattina seduta a porte chiuse.