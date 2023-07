Napoli in ritiro a Castel di Sangro, Poste presente con una serie di annulli

Il Napoli campione d’Italia, salutata la trentina Dimaro, località dove si è svolta la prima parte del ritiro precampionato, si appresta ora ad essere accolta dal calore di Castel di Sangro, sede della seconda parte del periodo di preparazione fisica, in vista dell’inizio ufficiale della prossima stagione calcistica, fissato per il 19 agosto. Gli azzurri rimarranno nella località abruzzese dal 29 luglio all’11 agosto, portando con loro il tradizionale seguito di passione ed entusiasmo.

Un annullo al giorno per il Napoli

Filatelia di Poste Italiane sarà presente con uno stand all’interno del Palazzetto dello Sport locale, particolare destinato ad animare ulteriormente le due settimane di permanenza del club azzurro in Abruzzo. Non a caso, saranno davvero numerose le iniziative che faranno da contorno all’evento: per ogni giorno, vi sarà un annullo speciale a datario mobile, con altri tre annulli speciali in data 29 luglio, 5 agosto e 11 agosto.

Le altre novità filateliche

Poi, ecco anche alcune succose novità: è stato infatti realizzato un prodotto, un folderino A5 a due ante con francobollo direttamente applicato che verrà annullato al momento dell’acquisto. La particolarità sta nella presenza di un’elegante anta bianca, destinata alla raccolta degli autografi dei giocatori del Napoli. Si tratta di un prodotto che, c’è da scommetterlo, susciterà molto entusiasmo e favore non solo tra i collezionisti, ma anche e soprattutto fra i tifosi e gli appassionati di calcio.

Lo stand

Va ricordato che presso lo stand di Poste sarà anche possibile acquistare tutti i prodotti realizzati per la squadra vincitrice del Campionato 2022-23, tra i quali il francobollo, la moneta d’argento, il folder e il portachiavi. Con tale iniziativa, Poste Italiane si conferma realtà vicina ai valori dello sport, esaltando i campioni e le squadre protagoniste di imprese significative, destinate a rimanere nella storia.