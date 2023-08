Napoli-Girona, spagnoli appena arrivati a Castel di Sangro: c'è anche David Lopez | VIDEO

Napoli Girona, partita amichevole oggi alle 18.30 a Castel di Sangro, nel ritiro SSC Napoli in Abruzzo. Allo stadio Teofilo Patini gli azzurri affrontano come l'anno scorso la squadra spagnola del Girona FC, che l'anno scorso si è classificata decima in classifica di Liga.

I calciatori avversari sono appena arrivati a Castel di Sangro e per noi è stata l'occasione di incontrare David Lopez, l'ex centrocampista del Napoli che già dallo scorso anno indossa la maglia del Girona. Tra i convocati anche Daley Blind, ex terzino dell'Ajax, Manchester United e Bayern Monaco.

Guarda il video su CalcioNapoli24.