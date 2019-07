Napoli-Feralpisalò, Top & Flop: Manolas debutta con cazzimma, Insigne è la stella! Verdi 'da Napoli', tutto fumo Younes e Mertens

Napoli-Feralpisalò, la seconda amichevole ufficiale stagionale della squadra 2019/20 di Carlo Ancelotti, ha messo in mostra qualche calciatore più di altri. Non ha molto senso fare delle vere e proprie pagelle in occasione dei primi test estivi, tuttavia è giusto provare ad analizzare quale prestazione singola ha convinto di più… E quale meno. Per questo motivo, ecco i Top & Flop di Napoli-Feralpisalò.

Napoli-Feralpisalò, i TOP e i FLOP degli azzurri

TOP

Kostas Manolas è certamente fra i migliori del match: un solo tempo in campo, ma il greco ha subito mostrato una delle sue doti migliori, l'incornata di testa. Sbloccando il risultato al 9', Manolas ha mostrato quella furbizia tutta napoletana, la cazzimma, sul gol dell'1-0 andando a disturbare il marcatore sul corner di Mario Rui e smarcandosi così per farsi trovare nella posizione giusta per andare di testa e battere Liverani . Premonitore Ancelotti , che sulla punizione aveva previsto il gol del difensore greco. Ottimo anche in marcatura e in coppia con Maksimovic nei contrasti e nelle situazioni difensive, nonostante la difesa alta: i due, praticamente per 30', sono stati sulla linea di centrocampo sventando 3-4 contropiedi avversari con buoni anticipi e chiusure difensive.

entra nel secondo tempo e subito mostra la grinta, la voglia di spaccare la partita con tanti spunti e, soprattutto, con . La prima al 53' su assist di dal limite dell'area: l'ex spiazza con un tiro a giro potente che finisce all'angolino basso alla destra del portiere; la seconda, al 62' con il contropiede, sempre di Lorenzo, è facile-facile il tap-in vincente in area per il 4-0. Al 60', su lancio di , sfiora anche un'altra rete: si lancia in scivolata, palla che esce di poco a lato alla destra del portiere. e a suo agio nel ruolo di trequartista nel 4-2-3-1, sta vivendo a Dimaro una seconda vita napoletana. Lorenzo Insigne è la stella del Napoli, e si vede. Due assist per Verdi da campione vero: prima al 53' ruba palla a Eleuteri in area e serve il compagno al limite dell'area, poi al 62' ruba palla al momento della battuta del Feralpisalò e parte in corsa in contropiede, fuori dall'area dribbla un difensore e trova Verdi tutto solo in area, che deve solo insaccare per il 4-0. Al 74' tenta l'eurogol da centrocampo con De Lucia fuori dai pali: di poco alta sopra la traversa. E' il più in forma degli azzurri e si vede, sia fisicamente perchè regge i 90' ad alto ritmo, sia perchè tecnicamente infiamma ogni sortita offensiva degli azzurri. Strappa applausi per tre palleggi in veronica nel finale, all'88': boato della tribuna di Carciato.

Meritano menzione positiva anche Mario Rui e Nikola Maksimovic: per entrambi 45' ad altissimo livello. Il portoghese serve l'assist su piazzato per l'1-0 di Manolas, già al 1' triangola bene con Younes mentre al 25' strappa applausi andando in dribbling in area di spalla. Tanti ottimi cross e assist-vincenti, come al 20' per Callejon e al 19', quando però, al centro dell'area nessuno ha raccolto il tocco di prima del portoghese.

Il difensore serbo brilla nel primo tempo per ottimi contrasti e chiusure difensive: al 9' bella la chiusura in uno contro uno in scivolata su Marchi, al 16' chiude, sempre sul 29 del Feralpisalò lanciato in contropiede, con attenzione e calciando lontano, spazzando il pericolo. Chiusura da applausi anche al 35' quando in area entra in contrasto pulito su Ferretti, mentre al 36', ancora uno contro uno, ferma Marchi in area spazzando in corner. Infine, al 42', combatte corpo a corpo con Magnino e conquista fallo sfruttando il corpo.

FLOP

Difficile fare i nomi di tre flop dopo un convincente 5-0, ma l'avversario era meno probante certo del Benevento. Per questo motivo, non vi sono dei veri e propri flop, ma non hanno brillato gli attaccanti offensivi della prima parte di gara.

Josè Maria Callejon nonostante l'assist su calcio d'angolo per il gol di Tonelli , ha fallito in diversi frangenti offensivi e nel secondo tempo è calato vertiginosamente: per questo motivo, Ancelotti lo sostituisce al 65'. Nella prima metà di gara dà molto spazio alla spinta di Di Lorenzo giocando meno nella sua posizione ideale, al 7' poi su servizio dentro a tagliare l'area avversaria di Insigne ci arriva con leggero ritardo e manca l'appoggio a rete facile, tutto solo davanti al portiere. Bene al 20' di sinistro al volo su assist di Mario Rui , ottima la parata di Liverani . Al 52' si incaponisce cercando un dribbling al limite dell'area da buona posizione per calciare, obbligandosi a provare la conclusione col sinistro: fuori alla destra di De Lucia . Al 60', poco prima di uscire, fallisce l'appoggio per il contropiede di Verdi lanciatissimo sulla fascia sbagliando il tocco.

gioca solo 45', ma non brilla: come contro il tanto fumo e poco arrosto. Bravo con la palla tra i piedi e in qualche taglio verso , come al 2' quando lo trova però in fuorigioco alle spalle della difesa. Ma poi si spegne molto presto, non trovando mai la giusta chiave per andare al tiro o mostrare le sue ottime doti tecniche. Discorso simile per Dries Mertens, da cui contro un avversario del genere, ti aspetti di più. Al 24', no look di Insigne per Mertens tutto solo davanti a Liverani che però calcia male di sinistro, smorzando la conclusione e scivolando sul terreno di gioco. Al 30', dopo lo scambio Younes-Insigne, calcia altissimo dal limite dell'area. Ci riprova anche al 40', ma calcia di poco a lato alla destra del portiere, sempre dal limite dell'area. Tiro centrale al 49', resta in campo 90' ma non trova mai lo spunto giusto per incidere sul match. Inconcludente.

di Manuel Guardasole

