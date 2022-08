Napoli-Espanyol: sconto per i tifosi! Su Facebook e Sky a 2,99 €

Amichevoli Napoli - Sconto per i tifosi del Napoli sui nuovi prezzi dell'amichevole. Arriva la comunicazione da Carlo Alvino sulla scelta della società di De Laurentiis.

Napoli Espanyol streaming gratis?

Napoli Espanyol non sarà visibile in streaming gratis come capitato per le amichevole del ritiro del Napoli a Castel di Sangro, nemmeno su Sky Go.

Invece, la partita amichevole Napoli Espanyol sarà in diretta streaming su Facebook (in pay per view). L'amichevole Napoli-Espanyol di sabato 6 agosto sarà visibile sul canale Facebook del Napoli e su Sky Sport in modalità pay per view al prezzo di 2,99 euro.