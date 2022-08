Napoli-Espanyol, Top e Flop: Contini salva la porta, Zerbin ci prova e Kim pure! Kvara si incaponisce, Osimhen troppo solo

Ritiro Napoli Castel di Sangro 2022 / Napoli-Espanyol è la sesta ed ultima uscita ufficiale stagionale della squadra 2022/23 di mister Luciano Spalletti, che ha messo in mostra qualche calciatore più di altri. Non ha molto senso fare delle vere e proprie pagelle in occasione dei primi match, tuttavia è giusto provare ad analizzare quale prestazione singola ha convinto di più… E quale meno.

Napoli-Espanyol Pagelle: i TOP & FLOP

Di seguito i calciatori che più hanno messo in mostra le proprie qualità. Chi sono i migliori in campo? Andiamolo a scoprire.

TOP

Lobotka - Preciso in avvio, quando lancia Lozano in profondità, poi gestisce in modo onesto i palloni che gli capitano tra i piedi.

Kim Min-Jae - Ottima la chiusura in diagonale per arginare Mato davanti a Meret. Intelligente ad inizio ripresa quando con Demme evita un pasticcio pericoloso. Bene anche su Saez, lo accompagna sul fondo concedendo solo corner.

Contini - Se il Napoli non subisce gol, è grazie a lui. Salva in almeno due occasioni, prima sulla linea di porta, poi in tuffo.

Zerbin - Ancora una volta convincente, per quanto l’Espanyol la metta solo sul piano fisico e rinunci a giocare. Tenta di sfondare più volte sulla sinistra, ci prova sempre.

FLOP

Kvaratskhelia - Nel primo tempo tenta troppe volte il dribbling personale, incaponendosi nonostante i compagni non si mettano in ritmo.

Osimhen - Più che lui, è un flop tenerlo lì spalle alla porta con il compagno di squadra a più di tre metri di distanza: per giocare di sponda serve tecnica di base, e lì deve migliorare. Altrimenti da solo è più vulnerabile.

Rrahmani - Esita troppo in alcuni frangenti, finendo per subire il pressing di Nico e Mato.

Lozano - Brian Olivan non si fa passare facilmente in dribbling, deve ridursi ai suggerimenti per Osimhen. Poi viene preso a calci, e Spalletti lo richiama più di una volta perchè non mantiene le distanze giuste.

Ritiro Castel di Sangro: il programma

Questo il programma del ritiro del Napoli a Castel di Sangro:

Martedì 26 luglio: allenamento mattutino ore 10, pomeriggio riposo

Mercoledì 27 luglio: allenamento mattutino ore 10 a porte chiuse, amichevole Napoli-Adana Demirspor 2-2

Giovedì 28 luglio: mattina riposo, allenamento pomeridiano ore 17.30

Venerdì 29 luglio: allenamento mattutino ore 10, allenamento pomeridiano ore 17.30 (a porte chiuse)

Sabato 30 luglio: allenamento mattutino ore 10, pomeriggio riposo

Domenica 31 luglio: allenamento mattutino ore 10 (a porte chiuse), amichevole Napoli-Mallorca 1-1

Lunedì 1 agosto: mattina riposo, allenamento pomeridiano congiunto con il Castel di Sangro 8-0

Martedì 2 agosto: allenamento mattutino ore 10, allenamento pomeridiano ore 17.30 (a porte chiuse)

Mercoledì 3 agosto: allenamento mattutino ore 10 (a porte chiuse). Amichevole Napoli-Girona allo Stadio Patini alle ore 18.30

Giovedì 4 agosto: mattina riposo, allenamento pomeridiano ore 17.30

Venerdì 5 agosto: mattina allenamento ore 10 (a porte chiuse), allenamento pomeridiano ore 17.30

Sabato 6 agosto: mattina allenamento ore 10 (a porte chiuse). Amichevole Napoli-Espanyol allo Stadio Patini alle ore 19.

Convocati Napoli: la lista di Spalletti per Castel di Sangro

Questi i convocati:

Portieri - Marfella, Meret, Idasiak, Contini;

Difensori - Costanzo, Di Lorenzo, Juan Jesus, Olivera, Ostigard, Rrahmani, Mario Rui, Zanoli, Kim Min-jae;

Centrocampisti - Zedadka, Anguissa, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski;

Attaccanti - Ambrosino, Gaetano, Kvaratskhelia, Lozano, Osimhen, Ounas, Petagna, Politano, Zerbin.

