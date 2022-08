Napoli Espanyol diretta, spunta Aurelio De Laurentiis in campo per seguire la sfida amichevole. Per la prima volta tra i due ritiri pre campionato, il presidente si fa vedere in pubblico. Il presidente sta seguendo la gara dalla panchina con Spalletti. Clicca su foto allegate per vedere la fotogallery:

CLICCA SU PLAY PER GUARDARE IL VIDEO