DIRETTA VIDEO - Napoli-Espanyol alle 18: ecco la formazione ufficiale!

Napoli Espanyol, partita amichevole oggi 3 agosto 2022 alle ore 19.00 del pomeriggio. Nel ritiro SSC Napoli a Castel di Sangro gli azzurri sfidano gli spagnoli dell'Espanyol allo stadio Teofilo Patini nella terza amichevole qui in Abruzzo.

Segui Napoli Espanyol live su CalcioNapoli24, ampio pre-partita a partire dalle 18:00, poi a seguire live reaction con Riccardo Catapano e Salvio Passante, post-partita con pagelle, interviste e highlights del match.

Diretta Napoli Espanyol

17.39 - Il pullman del Napoli è arrivato allo stadio, giocatori sul terreno di gioco.

Ecco le formazioni ufficiali di Napoli-Espanyol

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Elmas, Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. A disposizione : . Allenatore : Spalletti

Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Elmas, Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. : . : Spalletti Espanyol : . A disposizione : . Allenatore : Diego Martinez.

. : . : Diego Martinez. Arbitro: Juan Luca Sacchi; primo assistente: Domenico Fontemurato; secondo assistente: Giuseppe Di Giacinto.

17.20 - Le due squadre sono già arrivate allo stadio Teofilo Patini. Tra poco in campo per il riscaldamento pre-partita

Napoli-Espanyol: probabili formazioni

Probabile formazione Napoli (4-3-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; FAbian, Lobotka, Anguissa; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All.: Luciano Spalletti

Probabile formazione Espanyol (4-3-3): Lecomte; Cabrera, Calero, Omar, Olivan; Bare, Lozano, Villaheroma; Embarba, Joselu, Koleosho. All.: Diego Martinez

Benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Espanyol: per chi non può guardare la partita, vi racconteremo tutto quello che accade sul terreno di gioco grazie ai nostri inviati sul posto. Potete anche seguire la nostra Live reaction dagli studi di Napoli con Riccardo Catapano e Salvio Passante, in onda sul canale 79 del digitale terrestre (province di Napoli e Caserta) e sul canale YouTube di CalcioNapoli24.

In attesa delle formazioni ufficiali di Napoli-Espanyol, le ultime notizie sui probabili schieramenti riferiscono la certezza di non vedere in campo Politano, alle prese con qualche piccolo problema fisico al polpaccio. Dovrebbe giocare Petagna, il cui trasferimento al Monza sembra in standby.

Dove vedere Napoli Espanyol live

La produzione dell'evento sarà completamente a cura del Napoli calcio, con Sky Sport che ritrasmetterà lo stesso spettacolo realizzato per il canale Facebook del club. Si comincerà 45 minuti prima del calcio d'inizio e la trasmissione continuerà, senza interruzioni, fino a circa 30 minuti dalla fine della partita: la partita costa € 2,29.