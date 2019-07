Napoli-Benevento, Top & Flop: basta mezzo Callejon, i partenti Rog-Verdi in spolvero! Esperimento Gaetano rimandato, Luperto imballato nel finale

Napoli-Benevento, la prima uscita ufficiale stagionale della squadra 2019/20 di Carlo Ancelotti, ha messo in mostra qualche calciatore più di altri. Non ha molto senso fare delle vere e proprie pagelle in occasione dei primi match, tuttavia è giusto provare ad analizzare quale prestazione singola ha convinto di più… E quale meno.

Napoli-Benevento, i TOP e i FLOP degli azzurri

TOP

Marko Rog merita menzione fra i tre migliori del match. E' sul mercato e vicino alla cessione, ma mostra grinta, ottimo controllo palla, concentrazione e ottime geometrie. In più di un'occasione, ha lanciato i compagni a trenta metri con passaggi di precisione invidiabile: al 23' per Callejon (un lancio a trenta metri sulla fascia opposta), ancora per lo spagnolo anche al 30' e al 49' con un lungo lancio dopo aver rubato palla alle Streghe . E soprattutto, al 54' quando ha servito il lanciato verso la porta in profondità Di Lorenzo , dopo averlo visto partire con la coda dell'occhio. Bene in entrambe le fasi, recupera correndo all'indietro per 70' quando, dopo un corner, deve chiudere su Tello a tu per tu con Karnezis evitando una chiara occasione da gol al Benevento . Tante le palle recuperate, merita menzione il contrasto con Del Pinto al 23': sradica letteralmente il pallone dai piedi dell'avversario.

Bene Younes (che serve l'assist al bacio di prima a scavalcare la difesa per l'1-0 momentaneo di Callejon) e Gennaro Tutino: ottimi movimenti, da attaccante vero che attacca la profondità, infastidisce la linea difensiva e crea possibilità di inserimento ai tre trequartisti alle sue spalle. Bene anche quando viene chiamato in causa, non troppo preciso sotto porta ma molto rapido e tecnico.

FLOP

Nikola Maksimovic paga l'errore al 35' sul cross di Viola , quando liscia il pallone e buca l'intervento concedendo il tap-in vincente a Coda . Non a caso il suo match termina al 45': al suo posto, Carlo Ancelotti inserisce Tonelli . Lento nei movimenti, ma buona la gestione della palla quando si è cominciata l'azione da dietro. Può aver inciso però la non brillante condizione: nella giornata di ieri, fasciatura alla coscia al mattino e lavoro in palestra al pomeriggio per il difensore serbo.

di Manuel Guardasole

