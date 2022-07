DIMARO FOLGARIDA - Manca sempre meno al fischio di inizio di Napoli-Anaune, prima amichevole stagionale per mister Luciano Spalletti. Fischio di inizio alle ore 18.00 al campo di Carciato per la gara contro la squadra di mister Moratti. Non prenderanno parte alla gara ben cinque azzurri, oltre a Juan Jesus che non è ancora rientrato: Mathias Olivera, Fabian Ruiz, Elmas, Folorunsho e Idasiak sono fermi ai box per riposo precauzionale.