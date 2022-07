"Mister, questo è solo il Maiorca!": tifoso in tribuna contro Spalletti dopo l'1-1 con gli spagnoli

Napoli-Maiorca 1-1, con gli azzurri che sono crollati nella seconda parte della ripresa dando campo libero al Maiorca di Aguirre per svariate folate offensive. Il centrocampista coreano Lee, subentrato nella ripresa, ha fatto impazzire più e più volte i centrocampisti e i difensori azzurri. I tifosi presenti in Tribuna al Patini hanno mugugnato negli ultimi minuti di gara, con un tifoso in particolare che si è alzato in piedi e ha urlato chiamando l'attenzione di Spalletti: "Mister, questo è solo il Maiorca!", sottolineando il clamoroso crollo di prestazione degli azzurri nel secondo tempo.