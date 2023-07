Mario Rui tormenta Osimhen! Sfottò e provocazioni per incitarlo in allenamento | VIDEO CN24

Ritiro Dimaro Napoli / DIMARO FOLGARIDA (TN) - Simpatico siparietto nel corso dell'allenamento mattutino del Giorno 8 in Val di Sole per gli azzurri in ritiro in Trentino.

Mario Rui ha letteralmente tormentato Victor Osimhen durante la seduta mattutina, lo toccava, lo strattonava, lo prendeva in giro, un modo per incitarlo a fare sempre meglio e a dare il massimo in partitella. Clicca su play per guardare il video di CalcioNapoli24:

