Si gioca e si scherza oggi in campo a Dimaro. Prima dell'allenamento pomeridiano un gruppetto di calciatori del Napoli si sono divertiti a palleggiare in campo: l'obiettivo era non far cadere il pallone a terra e per chi sbagliava c'era una piccola penitenza da pagare.

Mario Rui ha dovuto subirne le conseguenze, beccandosi il più classico dei "cappottoni". Rrahmani lo tiene fermo mentre a turno tutti gli tirano uno schiaffone punitivo, ovviamente per scherzare.

