"Ma ha tirato a me?!". Spalletti scherza con un giovane tifoso durante l'allenamento | VIDEO CN24

Ritiro Napoli Castel di Sangro - Divertente gesto di Spalletti in ritiro a Dimaro durante l’ultimo allenamento aperto al pubblico allo stadio Patini. Il tecnico azzurro ha voluto scherzare con un giovane tifoso colpendo il vetro che divide il campo dai tifosi con una pallonata proprio in direzione del tifosi che lo stava chiamando da un bel po’. Immediata la reazione entusiasta del baby tifoso: "Ma ha tirato a me?!"

Questo il programma del ritiro del Napoli a CasteldiSangro:

Sabato 23 luglio: allenamento pomeridiano ore 17.30

Domenica 24 luglio: allenamento mattutino ore 10, allenamento pomeridiano ore 17.30

Lunedì 25 luglio: allenamento mattutino ore 10, allenamento pomeridiano ore 17.30 ( a porte chiuse )

) Martedì 26 luglio: allenamento mattutino ore 10, pomeriggio riposo

Mercoledì 27 luglio: allenamento mattutino ore 10 a porte chiuse , pomeriggio amichevole Napoli-Adana Demirspor 2-2

, pomeriggio amichevole Giovedì 28 luglio: mattina riposo, allenamento pomeridiano ore 17.30

Venerdì 29 luglio: allenamento mattutino ore 10, allenamento pomeridiano ore 17.30 ( a porte chiuse )

) Sabato 30 luglio: allenamento mattutino ore 10, pomeriggio riposo

Domenica 31 luglio: allenamento mattutino ore 10 ( a porte chiuse ), amichevole Napoli-Mallorca 1-1

), amichevole Lunedì 1 agosto: mattina riposo, allenamento congiunto con il Castel di Sangro 8-0

Martedì 2 agosto: allenamento mattutino ore 10, allenamento pomeridiano ore 17.30 (a porte chiuse)

Mercoledì 3 agosto: allenamento mattutino ore 10 (a porte chiuse). Amichevole Napoli-Girona 3-1

Giovedì 4 agosto: mattina riposo, allenamento pomeridiano ore 17.30

Venerdì 5 agosto: mattina allenamento ore 10 (a porte chiuse), allenamento pomeridiano ore 17.30

Sabato 6 agosto: mattina allenamento ore 10 (a porte chiuse). Amichevole Napoli-Espanyol allo Stadio Patini alle ore 19.

Convocati Napoli: la lista di Spalletti per Castel di Sangro

Questi i convocati:

Portieri - Marfella, Meret, Idasiak, Contini;

Difensori - Costanzo, Di Lorenzo, Juan Jesus, Olivera, Ostigard, Rrahmani, Mario Rui, Zanoli, Min-Jae Kim;

Centrocampisti - Zedadka, Anguissa, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski;

Attaccanti - Ambrosino, Gaetano, Kvaratskhelia, Lozano, Osimhen, Ounas, Petagna, Politano, Zerbin.

