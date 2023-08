Le cuffione di Osimhen, la freddezza dei rigoristi e De Laurentiis quasi in campo: tutti gli scatti di Napoli-Girona | FOTOGALLERY

Napoli-Girona è stata la quarta uscita ufficiale stagionale della squadra 2023/24 di mister Rudi Garcia, che ha messo in mostra qualche calciatore più di altri. Gli azzurri hanno vinto 4-2 dopo i calci di rigore, mentre il risultato era terminato 1-1 alla fine dei tempi regolamentari. In allegato trovate le foto scattate da Ciro De Luca per questa gara, a partire dalle cuffie in panchina di Osimhen (non convocato), passando dalla presenza a bordo campo di De Laurentiis e dalla serie di rigori che ha portato gli azzurri alla vittoria. Clicca su foto allegate per vedere.

NAPOLI-GIRONA 4-2

dopo calci di rigore

PRIMO TEMPO 1-1; AL 90’ 1-1

MARCATORI Stuani (G) al 13’, Simeone (N) su rigore al 42’ p.t.

SEQUENZA RIGORI: Raspadori (N) gol, Victor (G) parato, Anguissa (N) gol, Callens (G) alto, Zielinski (N) gol, Almena (G) gol, Politano (N) parato, Couto (G) parato.

NAPOLI (4-4-2) Gollini (dal 15’ st Meret); Zanoli (dal 15’ st Di Lorenzo), Ostigard (dal 15’ st Rrahmani), Juan Jesus, Obaretin (dal 15’ st Olivera); Zedadka (dal 15’ st Anguissa), Elmas (dal 15’ st Zielinski), Folorunsho (dal 15’ st Politano), Zerbin (dal 15’ st Kvaratskhelia); Simeone (dal 15’ st Raspadori), Lozano (dal 1’ st Lobotka).

PANCHINA Contini, D’Avino, Russo.

ALLENATORE Garcia

GIRONA (4-4-2): Juan Carlos; Arnau, David Lopez (dal 1’ st Martin Nunez), Blind (dal 1’ st Callens), Miguel; Aleix Garcia (dal 28’ st Selvi), Yangel Herrera (dal 15’ st Vallejo), Savio (dal 15’ st Almena), Jastin (dal 1’ st Bernardo); Tsygankov (dal 1’ st Couto), Stuani (dal 15’ st Pau Victor).

PANCHINA Gazzaniga, Fuidias Ribera.

ARBITRO Camplone

ASSISTENTI Carbone-Severino

IV UOMO Feliciani

NOTE Spettatori 5 mila circa. Ammoniti Aleix Garcia, Arnau. Angoli 6-2. Recuperi: p.t. 0’, s.t. 2’.