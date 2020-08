La prima volta di Osimhen e Rrahmani in azzurro e Gattuso in mascherina: il Napoli arriva a Castel di Sangro! [FOTOGALLERY CN24]

Ritiro Napoli - Ritiro Napoli 2020, inizia la nuova stagione sotto la guida di Gennaro Gattuso. Il club azzurro ha bisogno di riscattarsi dopo l'ultima stagione molto al di sotto delle aspettative. Si riparte dopo pochi giorni di vacanza con il Ritiro Napoli Castel di Sangro.

Ritiro Napoli, ultime notizie: via al giorno 1

Visto il grande numero di calciatori in ritiro, ben 34, e tutto lo staff al seguito, la SSC Napoli ha utilizzato non solo un pullman bensì due per trasportare tutto il gruppo squadra a Castel di Sangro. Al seguito anche i van con la dirigenza a bordo. Cordone di sicurezza per tenere a distanza i numerosi tifosi che hanno fatto sentire il loro entusiasmo.

In allegato gli scatti di CalcioNapoli24, realizzati da Ciro De Luca.