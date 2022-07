Kim Min-Jae ‘The Wall’, tifosi Napoli scatenati per il difensore in partitella | VIDEO CN24

CASTEL DI SANGRO - Settimo giorno di ritiro per il Napoli a Castel di Sangro per quanto riguarda la seconda parte della preparazione estiva degli azzurri. Sotto l'occhio attento dei tifosi nei Distinti c'è Kim Min-Jae, nuovo acquisto azzurro che questa mattina ha svolto la sua seconda sessione di allenamento con la squadra partenopea. Tanti i cori di incitamento da parte dei supporters partenopei nei confronti del gigante azzurro già soprannominato "The Wall" da alcuni tifosi presenti qui in ritiro. Clicca su play per guardare alcune sue giocate di oggi in partitella: