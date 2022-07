Incontri giocatori-tifosi a Castel di Sangro per foto ed autografi, si muove De Laurentiis: novità in settimana

Il Napoli si muove e fa un passo verso i tifosi presenti nel ritiro estivo di Castel di Sangro. Nella mattinata di oggi, prima della conferenza stampa di presentazione del nuovo acquisto Min-Jae Kim, si sono presentati in piazza il portiere Alex Meret ed il centrocampista slovacco Stanislav Lobotka.

Il motivo? Non la firma di autografi e posa per foto ricordo - non prevista - con i tifosi, nonostante fossero giunti in gran numero dopo la sessione d’allenamento mattutina, bensì un passaggio all’interno degli studi di Radio Kiss Kiss Napoli e dello stand promozionale della Regione Abruzzo. Comprensibile la reazione delusa dei tifosi, a cui è però seguita una decisione che diventerà realtà nella prossima settimana.

La mossa di De Laurentiis

Secondo quanto raccolto da CalcioNapoli24, il presidente Aurelio De Laurentiis sta studiando la possibilità di facilitare l’incontro tra calciatori e tifosi sin dall’inizio della prossima settimana.

Alla chance di fermarli al termine delle sedute di allenamento, con gli azzurri spesso ‘sommersi’ dall’affetto dei tifosi presenti allo stadio Patini, si aggiungerà - con modalità da stabilire - un’altra possibilità per permettere ai tifosi giunti in Abruzzo di incontrare i propri beniamini, a partire dai nuovi acquisti Mathias Olivera e Min-Jae Kim, sino ad arrivare al nuovo capitano Giovanni Di Lorenzo e al nuovo vero e proprio idolo Mario Rui. Si attendono decisioni in merito.