Giuntoli non ha lasciato Dimaro: perennemente al telefono il DS e Pompilio sul campo di Carciato | FOTO

Ritiro Dimaro Napoli / DIMARO FOLGARIDA (TN) - A differenza di alcune notizie circolate, Giuntoli non ha lasciato Dimaro.

Nel corso dell'ottavo allenamento in ritiro della squadra azzurra allenata da Luciano Spalletti di stamattina, ovvero l'allenamento mattutino del Giorno 5 di ritiro a Dimaro della SSC Napoli, il DS è in campo.

Giuntoli e il suo braccio destro Pompilio sono perennemente al telefono sul campo di Carciato: il primo seduto in panchina gesticola e parla al cellulare attraverso le AirPods, il secondo passeggia al telefono lungo la pista d'atletica. E ogni tanto torna da Giuntoli in panchina per fare il punto della situazione.

