GENTE DI...MARO! Nubifragio, calcetto e la promessa del Chucky | ep.8

Alici come Prima per CalcioNapoli24

Torna "GENTE DI...MARO!", stasera il sesto episodio della serie Vlog di Alici Come Prima per CalcioNapoli24, in onda sul nostro canale YouTube.

Ogni sera alle 21.00 il content creator Andrea Rossi, alias "Alici come Prima", si lancia tra i tifosi del Napoli nel ritiro di Dimaro 2023, chiacchierando con i tantissimi napoletani arrivati in Trentino Alto-Adige per sostenere gli azzurri nella preparazione atletica pre-campionato, in vista della stagione di Serie A 2023-2024.

Stasera alle prese con la pioggia e il freddo che stamattina si è abbattuto sulla Val di Sole. Guarda subito l'episodio 6 di Gente Di...Maro!