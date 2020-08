Gattuso a Sky: "Osimhen non è Maradona, ha giocato contro una squadra d'eccellenza. Serve di più per la Champions"

Napoli - Gennaro Gattuso ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del triangolare da Castel di Sangro: "Dobbiamo lavorare danto tutti di più, dal calciatore al magazziniere e per finire a me. Serve più dello scorso anno se vogliamo tornare in Champions. Osimhen non è Pelè o Maradona, deve continuare a lavorare. E' un calciatore con determinate caratteristiche e che può darci qualcosa di diverso. Oggi abbiamo giocato con una squadra di eccellenza, ha fatto vedere le sue qualità ma lasciamolo lavorare".