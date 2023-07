DIRETTA VIDEO | Ritiro Napoli a Dimaro, giorno 7: nazionali in campo, Rudi Garcia fa le due squadre

Ritiro Dimaro Napoli / DIMARO FOLGARIDA (TN) - Gentili lettrici e lettori di CalcioNapoli24, vi diamo il benvenuto alla diretta testuale del decimo allenamento in ritiro della squadra azzurra allenata da Rudi Garcia. Si tratta dell'allenamento mattutino del Giorno 7 di ritiro a Dimaro della SSC Napoli, la squadra campione d'Italia!

Per seguire la diretta video dall'app per Iphone, guardala dal nostro canale Youtube.

Ritiro Dimaro Napoli, giorno 7: allenamento mattutino | DIRETTA

10.23 - Allenamento di grande intensità, si va duro su ogni pallone.

10.17 - Azzurri in campo, sta per iniziare un'esercitazione col pallone. Gli azzurri in una porzione di campo lavorano col pallone ad un tocco, al massimo due, senza mini porte. Uscita dal basso, verticalizzazioni e scambi nello stretto

In giallo : Gollini, Ostigard, Raspadori, Kvaratskhelia, Zerbin, Di Lorenzo e Lozano.

: Gollini, Ostigard, Raspadori, Kvaratskhelia, Zerbin, Di Lorenzo e Lozano. In blu: Meret, Osimhen, Elmas, Simeone, Lobotka, Anguissa, Rrahmani. Il jolly con la casacca beige è Zedadka

10.07 - Portieri in campo! Meret, Gollini, Turi, Idasiak e Contini iniziano a lavorare in campo con Rosalen Lopez. Mentre il gruppo degli azzurri fa stretching e riscaldamento senza palla. In campo è già tutto pronto per esercitazioni con la palla e una partitella a metà campo

09.49 - È il momento di Victor Osimhen, tutti in piedi ad applaudirlo: la punta ringrazia e saluta i tifosi al suo ingresso in campo!

09.48 - Entrano quasi tutti gli azzurri che si dirigono in palestra, che applausi per Rudi Garcia e Di Lorenzo

09.47 - Entrano Kvaratskhelia e Lozano, ovazione dei tifosi azzurri per entrambi: tanti applausi anche per il messicano, al centro delle notizie di mercato oggi

L'allenamento inizierà alle ore 10:00 circa. Segui la diretta video su CalcioNapoli24: oggi le riprese video del campo sono vietate, ma commenteremo ciò che accade sul terreno di gioco dalla nostra postazione allo stadio di Carciato, dalla Ski.it Arena. Mentre nel pomeriggiogli azzurri riposeranno: niente allenamento.