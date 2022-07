DIRETTA VIDEO - Dimaro, giorno 2: è arrivato Lobotka, Olivera lavora a parte!

Ritiro Dimaro Napoli / DIMARO FOLGARIDA (TN) - Gentili lettrici e lettori di CalcioNapoli24, vi diamo il benvenuto alla diretta testuale del quarto allenamento in ritiro della squadra azzurra allenata da Luciano Spalletti. Si tratta dell'allenamento pomeridiano del Giorno 2 di ritiro a Dimaro della SSC Napoli.

Per seguire la diretta video dall'app per Iphone, clicca qui e guardala dal nostro canale Youtube.

Ritiro Dimaro Napoli, giorno 2: allenamento pomeridiano | DIRETTA VIDEO

18.20 - A Dimaro è arrivato Lobotka: ovazione per lui, abbraccia Spalletti e tutti i compagni. L'allenamento si ferma: tutti salutano il centrocampista

18.16 - Più che una partitella è una esercitazione sul possesso palla e sui passaggi ad un solo tocco.

18.14 - Sta per iniziare la prima partitella del pomeriggio: gialli contro blu. In giallo: Folorunsho, Petagna, Demme, Mario Rui, Zedadka, Gaetano. In blu: Kvaratskhelia, Lozano, Zanoli, Costanzo, Zerbin, Fabian Ruiz.

18.08 - Olivera lascia la palestra: il difensore è seguito da un membro dello staff di Spalletti.

18.03 - Scambi ad alta intensità: Kvaratskhelia lavora con Lozano, Zanoli e Zedadka.

17.57 - Gli azzurri continuano le esercitazioni col pallone, scambi di prima a centrocampo.

17.55 - Colloquio tra Giuntoli e Spalletti: il duo chiacchiera a bordo campo.

17.52 - Olivera torna in palestra, prosegue la tabella di marcia personalizzata.

17.49 - Intanto è stata posizionata la porta per una eventuale partitella, c'è attesa sugli spalti.

17.45 - Inizia il torello: azzurri scatenati in campo.

17.43 - Esercitazione sui colpi di testa.

17.37 - Si infiammano anche gli spalti, partono i primi cori dei tifosi azzurri dalla tribuna di Carciato.

17.35 - Inizia la sessione di allenamento, riscaldamento in campo per gli azzurri.

17.33 - Applausi anche per Fabian Ruiz.

17.32 - Arriva mister Spalletti: esplode la tribuna di Carciato.

17.31 - In campo Petagna e Mario Rui: appalusi dalla tribuna.

17.30 - Lo staff tecnico sistema il terreno di gioco posizionando i cinesini in campo.

17.25 - Qualche azzurro lascia la palestra e restra attratto dai palloni in campo: palleggi con i compagni in attesa dell'avvio della sessione pomeridiana.

17.20 - In campo anche Marfella e Zanoli.

17.15 - Entra in campo anche Gaetano.

17.10 - Lozano lascia un autografo ad un baby tifoso.

17.07 - Zerbin, Contini e Costanzo entrano in campo per drigersi in palestra. E' il turno anche di Lozano.

17.06 - Mario Rui era già in palestra, il portoghese è rientrato negli spogliatoi.

17.00 - Il primo ad arrivare in campo è Kvaratskhelia, seguito a ruota da Zedadka: i due sono in palestra.

L'appuntamento per l'allenamento mattutino è alle ore 17.30, ma già dalle ore 17 alcuni azzurri si dirigono verso la palestra. Al campo di Carciato è già arrivato qualche tifoso per assistere all'allenamento pomeridiano. Potrete seguirlo in diretta su CalcioNapoli24 TV (canale 79 DTT), sul canale YouTubeCalcioNapoli24 in compagnia di Shaleboom e Malato del Napoli.

Palinsesto Dimaro 2022

Ritiro Dimaro Napoli, il programma di del ritiro: tutto in diretta su CalcioNapoli24

Tornano gli appuntamenti, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 da Dimaro di CalcioNapoli24 TV. Il tutto sarà trasmesso in tv (sul 79 del digitale terrestre) oltre che su Facebook (CalcioNapoli24.it), Youtube (CN24) e sul portale CalcioNapoli24.it. Dalle ore 20 alle 21.00 collegamenti dal Trentino alto-Adige durante 'Speciale Calciomercato' con i nostri inviati Manuel Guardasole, Simone Guadagno e Lorenzo Sorianiello. Tutti gli aggiornamenti sul Napoli di Luciano Spalletti, con uno sguardo sul calciomercato degli azzurri e la proposizione degli eventi in diretta live.

Gli appuntamenti: