DIRETTA - Dimaro 2019 - Pomeriggio Giorno 11: Insigne si diverte e diverte, il lavoro prosegue col sorriso. Ancelotti casca, tifosi in delirio

Ritiro Napoli Dimaro 2019 - News calcio Napoli - Il Napoli di Carlo Ancelotti prosegue il ritiro estivo che si svolge a Dimaro Folgarida. La squadra sarà oggi impegnata nell'undicesimo giorno di allenamenti in Trentino per il Dimaro Ritiro Napoli 2019, l'allenamento pomeridiano dell'undicesimo giorno di lavori sul campo di Carciato. Su Calcio Napoli 24 e CalcioNapoli24 Tv gli aggiornamenti in diretta.

Ritiro Napoli Dimaro 2019 - Giorno 10, allenamento pomeridiano

18:13 - Assente Tonelli alla seduta pomeridiana

18:05 - Bianchi contro Verdi, parte il lavoro di possesso palla. Bianchi: Insigne, Vinicius, Luperto, Hysaj, Milik, Di Lorenzo, Palmiero, Zielinski, Verdi. Verdi: Mertens, Rog, Manolas, Tutino, Younes, Gaetano, Malcuit, Mario Rui, Callejon

17:59 - Sovrapposizioni e passaggi incrociati con cambi di posizione: prosegue il lavoro

17:46 - Prosegue la divisione in due gruppi: palla al compagno alle spalle della sagoma e cambio posizione a ritmo sostenuto

17:45 - Fischia Ancelotti, piccolo allungo e fine del riscaldamento

17:42 - Gruppo diviso in due, comincia il torello

17:35 - Squadra sul campo, momento divertente: Ancelotti cade a terra e i tifosi applaudono

17:31 - Comincia il riscaldamento

17:28 - Ancelotti in campo, la seduta sta per cominciare

17:26 - Callejon, Insigne, Manolas e Hysaj in campo

17:17 - Contini e Verdi in campo

17:03 - Anche Vinicius si avvia a cominciare il lavoro in palestra

16:58 - Si bagna il campo, oggi è una giornata calda a Dimaro. Intanto lo staff di Ancelotti prepara il lavoro il campo da svolgere

16:50 - Younes in palestra

