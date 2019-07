DIRETTA - Dimaro 2019 - Mattina Giorno 8: Carciato gremito di tifosi, che affetto per Ancelotti e Mertens! Parte il coro anti-Juve

Ritiro Napoli Dimaro 2019 - News calcio Napoli - Il Napoli di Carlo Ancelotti prosegue il ritiro estivo che si svolge a Dimaro Folgarida. La squadra sarà oggi impegnata nell'ottavo giorno di allenamenti in Trentino per il Dimaro Ritiro Napoli 2019, l'allenamento mattutino dell'ottavo giorno di lavori sul campo di Carciato. Su Calcio Napoli 24 e CalcioNapoli24 Tv gli aggiornamenti in diretta.

Ritiro Napoli Dimaro 2019 - Giorno 8, allenamento mattutino

11.02 - Inizia l'allenamento! Lavoro sulla pista d'atletica.

11.00 - Parte il coro anit-Juve: "Chi non salta è juventino!"

10.59 - Applausi per i calciatori che entrano in campo e per Carlo Ancelotti. Ovaazione per Mertens al grido: "Ciro, Ciro!"

10.55 - Alcuni calciatori sono in attesa dell'inizio dell'allenamento.

10.45 - Zielinski e Rog rientrano negli spogliatoi, Tutino arriva al campo e palleggia con Younes e Gaetano

10.39 - Anche Mario Rui in campo in questi istanti, applausi di Carciato

10.35 - Palmiero si dirige in palestra

10.28 - Rog entra in campo e si dirige in palestra

10.21 - Contini si dirige in palestra mentre Gaetano firma autografi ai tifosi che gli lanciano qualche pallone in campo

10.19 - In campo adesso Davide Ancelotti per preparare la seduta mattutina: che affetto per il vice-allenatore, ovazione dei tifosi. Davide, quasi sorpreso, sorride e ringrazia per gli applausi scroscianti

10.05 - E' arrivato anche Amin Younes in palestra fra gli applausi dei tifosi

09.55 - Già al campo di Carciato Zielinski e Tonelli, che salutano e ringraziano i tifosi per l'affetto e il calore e si dirigono in palestra: lavoro sulla cyclette per i due azzurri. Tanto affetto a Carciato: tribuna strapiena quest'oggi

