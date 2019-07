DIRETTA - Dimaro 2019 - Mattina Giorno 12: esercitazione sul possesso palla, assenti Manolas e Karnezis

Ritiro Napoli Dimaro 2019 - News calcio Napoli - Il Napoli di Carlo Ancelotti prosegue il ritiro estivo che si svolge a Dimaro Folgarida. La squadra sarà oggi impegnata nel dodicesimo giorno di allenamenti in Trentino per il Dimaro Ritiro Napoli 2019, l'allenamento mattutino del dodicesimo giorno di lavori sul campo di Carciato. Su Calcio Napoli 24 e CalcioNapoli24 Tv gli aggiornamenti in diretta.

Ritiro Napoli Dimaro 2019 - Giorno 12, allenamento mattutino

10.50 - Anche Ancelotti si avvicina per dare uno sguardo ai dati.

10.49 - Intanto Mino Fulco e Davide Ancelotti osservano da vicino i dati registrati dalla macchina infernale.

10.47 - I gruppi si inevrtono, il lavoro sul possesso palla riprende.

10.44 - L'esercizio si conclude.

10.43 - Intanto l'allenmento ha delle pause di un minuto: piccolo break per gli azzurri.

10.39 - Intanto il giovane Idasiak si allena con il preparatore Nista.

10.38 - Tra gli assenti figurano Orestis Karnezis e Kostas Manolas: i due non si sono ancora visti sul campo di Carciato.

10.35 - L'esercitazione consiste nel tener palla il più possibile; passaggi a massimo due tocchi tra gli ostacoli piazzati in campo.

10.33 - La squadra si divide in quattro gruppi. In bianco a destra: Chiriches, Palmiero, Di Lorezo, Insigne e Verdi. In bianco a sinistra: Tutino, Zielinski, Hysaj, Malcuit. In verde a destra: Maksimovic, Vinicius, Mario Rui, Gaetano, Mertens. In verde a sinistra: Callejon, Younes, Luperto, Tonelli.

10.30 - Intanto la tribuna di Carciato è già più che gremita

10.27 - Parte il lavoro aerobico sul terreno di gioco di Carciato. Già posizionati ostacoli e attrezzature varie.

10.24 - Gli azzurri cambiano le scarpette: pronti a spostarsi sul terreno di gioco.

10.15 - Ancelotti siede in panchina, al suo fianco Cristiano Giuntoli impegnato al cellulare.

10.02 - Inizia l'allenamento: si parte con esercizi di postura.

10.00 - Consueta riunione pre allenamento, ci sono tutti.

09.59 - Parte il coro per Ancelotti: "Olè Olè Carlo".

09.55 - Siparietto Insigne-Hysaj: l'attaccante ed il terzino si lanciano le scarpette.

09.41 - Arriva anche Amin Younes fra gli applausi, seguito da Zielinski

09.31 - Rientrato Chiriches a Dimaro, dopo il giorno di permesso di ieri per sostenere un esame universitario a Napoli: si dirige in palestra

09.30 - Anche Vinicius Morais si dirige in palestra

09.28 - Applaudito Arek Milik, che arriva in palestra con Marko Rog

Dimaro, il ritiro del Napoli 2019 in diretta su CalcioNapoli24

Programma Napoli Dimaro - Per tutto ciò che riguarda il ritiro del Napoli a Dimaro, allenamenti, amichevoli, curiosità, interviste, incontri giocatori-tifosi, iniziative, conferenze stampa e altro, potrete seguire l'evento su CalcioNapoli24Tv, canale 296 del Digitale Terrestre Campania, l'unico canale televisivo completamente dedicato alle vicende del Napoli calcio con aggiornamenti in diretta da Dimaro dal 6 al 26 luglio.