DIRETTA VIDEO - Dimaro 2019 - Mattina, giorno 10: torello e divertimento per gli azzurri. Arrivato Giuntoli a Carciato

Ritiro Napoli Dimaro 2019 - News calcio Napoli - Il Napoli di Carlo Ancelotti prosegue il ritiro estivo che si svolge a Dimaro Folgarida. La squadra sarà oggi impegnata nel decimo giorno di allenamenti in Trentino per il Dimaro Ritiro Napoli 2019, l'allenamento mattutino del decimo giorno di lavori sul campo di Carciato.

Ritiro Napoli Dimaro 2019 - Giorno 10, allenamento mattutino

10.20 - In questo istante è arrivato Cristiano Giuntoli che siede sulla panchina.

10.18 - Squadra divisa in due gruppi e inizia il torello.

10.16 - Il gruppo si divide in tre sezioni: passarsi il pallone in equilibrio, salto degli ostacoli e posture.

10.09 - Per ora assente Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli.

10.03 - Riscaldamento iniziato per la squadra azzurra: corsetta per alcuni, esercizi con il pallone per altri.

9.59 - Riunione tecnica con Ancelotti a colloquio con la squadra.

9.58 - Manolas, Maksimovic, Maksimovic e Mertens sono gli ultimi ad entrare. Ovazione per Mertens e Manolas.

9.57 - In campo Rog, Tutino e Carlo Ancelotti. I tifosi del Napoli salutano il tecnico.

9.56 - Mario Rui, Younes, Chiriches, Luperto, Callejon e Gaetano entrano in campo.

9.55 - Insigne, Milik, Palmiero e Di Lorenzo si scambiano il pallone tra di loro in area di rigore.

9.53 - Si intravede Arek Milik in palestra, il polacco inizia la fase di riscaldamento.

9.48 - Nikita Contini entra in campo e si dirige in palestra.

9.44 - Malcuit e Palmiero in campo per iniziare il lavoro in palestra.

9.42 - Vinicius entra in campo e si dirige in palestra.

Dimaro, il ritiro del Napoli 2019 in diretta su CalcioNapoli24

Programma Napoli Dimaro - Per tutto ciò che riguarda il ritiro del Napoli a Dimaro, allenamenti, amichevoli, curiosità, interviste, incontri giocatori-tifosi, iniziative, conferenze stampa e altro, potrete seguire l'evento su CalcioNapoli24Tv, canale 296 del Digitale Terrestre Campania, l'unico canale televisivo completamente dedicato alle vicende del Napoli calcio con aggiornamenti in diretta da Dimaro dal 6 al 26 luglio.