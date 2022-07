Dimaro, ovazione per Koulibaly prima della presentazione della squadra: parte il coro dei tifosi

DIMARO FOLGARIDA - Piazza Madonna della Pace è gremita in attesa dei calciatori della SSC Napoli che tra pochi istanti verranno presentati ai tifosi. A far ballare tutti, prima, durante e dopo l'evento, la musica di Daniele Decibel Bellini. Proprio lui, prima dell'arrivo dei calciatori azzurri, ha incitato la tifoseria ad urlare, per l'ultima volta, il nome di Kalidou Koulibaly come se avesse segnato allo stadio Diego Armando Maradona. I supporters azzurri non hanno fatto mancare il proprio calore nonostante il trasferimento di Koulibaly al Chelsea.