DIMARO FOLGARIDA - Mathias Olivera non ha preso parte alla partitella a campo ridotto sul campo di Carciato. Il laterale azzurro sta lavorando a parte con lo staff tecnico di mister Luciano Spalletti. Dopo l'infortunio rimediato in Nazionale, prosegue la tabella di marcia verso la riabilitazione totale. Vistosa fasciatura al ginocchio sinistro per il neo acquisto partenopeo.

Clicca sul file in allegato per guardare le foto a cura di Ciro De Luca