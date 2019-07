Dimaro, giorno 3: dal Calma, calma... a Rog ad Ancelotti che sposta una porta. Via al lavoro in vasca... [fotogallery CN24]

Il Napoli si è ritrovato per il quinto allenamento del proprio ritiro a Dimaro. Al campo comunale di Carciato si è tenuta la seconda seduta di giornata con un'importante novità: Ancelotti ha varato il 4-2-3-1, prime prove di nuovo schema. Abbiamo visto il lavoro in vasca, nella famosa vasca di sabbia, ma anche sentito un 'calma...calma' rivolto a Rog per un gol fallito in maniera incredibile. Ancelotti si prende l'ovazione dei tifosi, in spalla sposta una porta.

