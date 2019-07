Dimaro, Giorno 16: Carciato come il San Paolo, Ancelotti jr fa da jolly. Scivolata divertente di Hysaj, ADL e Giuntoli con la macchina infernale

DIMARO FOLGARIDA (TN) - Termina anche il sedicesimo giorno di ritiro in Val di Sole, doppia seduta per il Napoli sotto gli ordini di Carlo Ancelotti. La squadra si prepara in vista della prossima stagione, tanta concentrazione e qualche sipartietto divertente.

Ritiro Dimaro 2019 SSC Napoli, sedicesimo giorno: la sintesi di giornata

Nel weekend Dimaro diventa una metropoli per la quantità di gente presente sul campo di Carciato. Spalti gremiti e una bolgia che a tratti sembra il San Paolo. Inizia così la seduta mattutina con il solito riscaldamento e tanti cori dalla tribuna di Carciato. Si passa all'esercizio tecnico, possesso palla a un tocco con 4 angoli da cui partono gli azzurri e un azzurro a scambiare in mezzo. La particolarità è la presenza di Davide Ancelotti come jolly, casacca gialla e piede caldo per il vice allenatore del Napoli.

Partitella in una delle due metà campo: una squadra ha come obiettivo segnare, l'altra difendere. E' l'occasione per infiammare il pubblico con un ottimo cross di Mertens e il colpo di testa vincente di Callejon. Infine partitella normale, dieci contro dieci: il risultato è di 2-2, massimo equilibrio in campo.

La seduta pomeridiana inizia con un siparietto divertente: entrata di corsa di alcuni calciatori, scivolata scherzosa di Hysaj su Insigne, l'attaccante napoletano accusa qualche lieve dolore (nulla di grave, ndr) e dice qualcosa al terzino albanese. Il riscaldamento inizia con un torello ad altissima intensità e un solo tocco a disposizione. Dopo la solita partitella a campo e porte ridotte di possesso palla, esercitazione che infiamma Carciato: due calciatori si incrociano, l'esterno crossa e uno dei due deve cercare di segnare.

Presenti anche Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli a bordocampo di Carciato. I due osservano sia la macchina infernale che l'allenamento. Patron e diesse guardano il presente con uno sguardo al futuro.

Paura a Carciato: Callejon dopo un colpo subito, si accascia a terra e necessita di cure mediche. Lo staff medico del Napoli interviene, lo spagnolo si rialza e torna la serenità a Dimaro. Pochi istanti di tensione, ma quando Callejon fa capire che le sue condizioni sono ottime torna la serenità.

Partitella a campo ridotto nel finale per regalare qualche chicca ai tifosi presenti a Carciato. Si conclude così il sedicesimo giorno di ritiro, Ancelotti pensa già al prossimo: domani doppia seduta per gli azzurri.

di Simone Scala

