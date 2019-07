DIRETTA - Dimaro Mattina Giorno 7, partitella a metà campo: 2-1 verdi, golazo Tutino! Rui-Verdi protagonisti, Mertens non si allena

DIMARO FOLGARIDA. News calcio Napoli - Il Napoli di Carlo Ancelotti prosegue il ritiro estivo che si svolge a Dimaro Folgarida. La squadra sarà oggi impegnata nel settimo giorno di allenamenti in Trentino per il Dimaro Ritiro Napoli 2019, l'allenamento mattutino del settimo giorno di lavori sul campo di Carciato. Su Calcio Napoli 24 e CalcioNapoli24 Tv gli aggiornamenti in diretta.

Ritiro Napoli Dimaro 2019 - Giorno 7, allenamento mattutino

11.00 - Serie di punizioni: Ghoulam becca la barriera, Malcuit calcia alto. Ci prova Callejon... Ma anche lui dritto sulla barriera

10.56 - Inizia ad infiammarsi la tribuna di Carciato: parte "Un giorno all'improvviso"

10.55 - Cambio in porta per i verdi intanto: Idasiak prende il posto di Contini

10.54 - "Mister, mister": si alza fortissimo il coro per Carlo Ancelotti, il msiter si volta verso la tribuna di Carciato e ringrazia

10.49 - Un'altra palla al bacio a scavalcare la difesa di Simone Verdi per Callejon che al volo non becca la porta: di poco alta sulla traversa coperta da Karnezis

10.48 - Non prenderà parte a questo allenamento Dries Mertens, che è arrivato negli spogliatoi del campo di Carciato ma non sarà in campo nella seduta mattutina

10.47 - Ottimo intervento difensivo di Luperto: arpiona il pallone e lo toglie dai piedi di Rog partito in contropiede

10.45 - Cross al bacio di Verdi, ma Callejon di testa si divora il 3-1 per i verdi: si resta sul 2-1

10.44 -Golazo di Tutino: conclusione potente dopo un dribbling con tunnel. 2-1 verdi!

Tutino in rete a Dimaro, foto Ciro De Luca

10.43 - Subito riporta la parità Palmiero con un ottima conclusione a giro: quanti applausi

10.42 - Calcia al volo Gaetano, 1-0 per i Verdi: applausi dei tifosi!

10.40 - Ci prova dalla lunga gittata, di destro, Mario Rui: il terzino subito al centro del lavoro di Ancelotti

Mario Rui subito in campo a Dimaro, foto Ciro De Luca

10.38 - Partitella a metà campo. Bianchi contro Verdi, come sempre. Per i Verdi: Contini, Malcuit, Zanoli, Luperto, Mario Rui, Gaetano, Zedadka, Verdi, Tutino, Callejon. Per i Bianchi: Karnezis, Di Lorenzo, Maksimovic, Chiriches, Ghoulam, Palmiero, Rog, Younes, Zerbin, Sgarbi. Idasiak lavora a parte con il preparatore dei portieri

10.33 - Torello allargato a tutti i presenti, sono adesso tre gli uomini al centro del torello

10.29 - Adesso torello a metà campo con due uomini al centro a rotazione: tutti gli uomini della prima squadra, più Gaetano, Zerbin e Tutino impegnati nell'esercitazione con la palla

10.25 - Inizia il lavoro sul terreno di gioco: corsetta e lavoro per sciogliere i muscoli con riscaldamento in campo

10.16 - Arriva al campo anche Roberto Inglese: timidi applausi di incoraggiamento per l'attaccante, mai in gruppo con i compagni

10.00 - Anche mister Carlo Ancelotti entra sul terreno di gioco di Dimaro Folgarida fra gli applausi dei tifosi presenti a Carciato: solita riunione tecnica con tutti gli azzurri a cerchio prima di iniziare la seduta, applauso della squadra e dello staff prima dare il via all'allenamento

09.57 - Già in palestra Mario Rui, beccato dalla fotocamera per CalcioNapoli24 di Ciro De Luca

Mario Rui in palestra a Dimaro, foto Ciro De Luca

09.56 - In campo adesso anche Malcuit, Ghoulam, Callejon e Marko Rog, molto vicino alla chiusura con il Genoa

09.53 - Le prime immagini di Dimaro 2019 di Dries Mertens arrivano dalle sue Stories: video con bacio a Tommaso Starace

Dries Mertens arriva: subito video con Tommaso Starace

09.53 - In campo arriva anche Zerbin, oltre a Younes, Chiriches e a gran parte della rosa azzurra

09.46 - "Tanti auguri a te, tanti auguri Simone!": i tifosi in tribuna omaggiano Simone Verdi in occasione del suo compleanno, l'attaccante ringrazia e applaude i tifosi azzurri

Compleanno Verdi a Dimaro, foto Ciro De Luca

09.44 - Appena arrivati (nella notte), subito in campo a Carciato i nuovi arrivi: Mario Rui già in campo, Mertens arrivato al campo di Carciato!

Mario Rui e il primo allenamento, foto Ciro De Luca

