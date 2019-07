Dimaro, dalla conferenza di chiusura di Ancelotti alla presentazione della squadra in piazza: il programma di domani

DIMARO FOLGARIDA (TN) - Giovedì 24 luglio ricco di appuntamenti dal ritiro di Dimaro 2019. Buongiorno Dimaro dalle ore 10 alle 12, con allenamento mattutino dalle ore 10.30. Dalle ore 12, la Santa Messa in campo a Carciato del Cardinale Sepe. Appuntamento ore 16.30 poi con la conferenza stampa di Carlo Ancelotti dal Teatro Comunale di Dimaro, conferenza di fine ritiro per il tecnico del Napoli. In seguito Buon Pomeriggio Dimaro e, dulcis in fundo, la presentazione della SSC Napoli in piazza Madonna della Pace con tutti i calciatori sul palco e Decibel Bellini. Tutto, su CalcioNapoli24.it e CalcioNapoli24TV, canale 296 DTT e sui canali Facebook e YouTube.